Glitzer, Glamour, Moulin Rouge: Die spektakuläre Musicalshow stösst weltweit auf grosse Begeisterung, die Tickets für die heissen Shows sind begehrt. Jeden Abend stehen die renommiertesten Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt auf der Bühne des Variétés im Pariser Stadtviertel Montmartre. Nun ist auch der Schweizer Luca Häseli Teil des Ensembles.

Seit mehr als acht Monaten ist das Moulin Rouge der Arbeitsplatz des gebürtigen Aargauers. «Das Moulin Rouge war mein grosser Traum», sagt Luca Häseli stolz. Der 30-Jährige stellt sein Können auf der Bühne unter Beweis, schlüpft in einer Show in zwölf verschiedene Rollen und überzeugt gar mit Einlagen als Solokünstler.

Die Begeisterung fürs Tanzen entdeckt Häseli schon in jungen Jahren. In der Tanzschule seiner Mutter in Gipf-Oberfrick (AG) schwingt er das erste Mal das Tanzbein, danach folgen einige Jahre mit wöchentlichen Tanzkursen. «Erst im Alter von 15 Jahren habe ich das Tanzen intensiviert. Da habe ich auch an Wettbewerben teilgenommen», erinnert sich Häseli.

Den Entscheid, das Tanzen professionell auszuüben, fällt Häseli erst mit 20 Jahren. «Es war ein grosser Traum von mir, professionell zu tanzen. Mir wurde dann bewusst: jetzt oder nie», so der heute 30-Jährige. Es folgen zahlreiche Auftritte, ausserdem ist Häseli für Choreografie-Umsetzungen der SRF-Tanzshow «Darf ich bitten» zuständig.

Auf der Durchreise

Nach Paris zieht es den begeisterten Sportler zusammen mit seiner Freundin Mya Carpenter. Die beiden verbindet dieselbe Leidenschaft. Denn sowohl Häseli als auch Carpenter ergattern einen der begehrten Plätze im Moulin Rouge.

Für immer will das Paar allerdings nicht in der französischen Hauptstadt bleiben. Paris sehen beide als Station auf ihrer gemeinsamen Reise. «Ich möchte einfach möglichst viel in möglichst vielen Ländern und auf möglichst vielen Bühnen erleben», sagt Luca Häseli.

Der Aargauer trumpft mit seinem Durchhaltevermögen, seiner mentalen und physischen Verfassung auf. Er überlässt nichts dem Zufall. «Ich bin sehr pflichtbewusst. Ich will topfit sein, wenn ich die Bühne betrete», sagt der ambitionierte Tänzer. Mit seinen Tanzeinlagen entführt Luca Häseli das Publikum in eine magische Zauberwelt – in die Welt des Moulin Rouge.