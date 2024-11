Per E-Mail teilen

Bis wann können Sie die Krankenkasse überhaupt wechseln? Welche Franchise wählen die meisten? Was ist eine Karenzfrist nochmals? Und um wie viel Prozent steigt die Prämie in 2025 genau an?

Kennen Sie sich in allen Details aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

