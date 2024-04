Per E-Mail teilen

Der ehemalige Bischof von Chur, Vitus Huonder, ist gestorben.

Der 81-Jährige erlag einer schweren Krankheit, wie die Priesterbruderschaft St. Pius X. auf ihrer Homepage mitteilt. Das Institut Sancta Maria hat den Tod Huonders gegenüber SRF bestätigt.

Huonder lebte seit 2019 im Institut Sancta Maria in Wangs (SG), zuvor leitete er das Bistum Chur.

Der 81-jährige Huonder war Mitte März in ein Spital eingeliefert worden. Der amtierende Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain bestätigte damals gegenüber Medien, Huonder dort besucht zu haben.

Polarisierender Bischof

Als Bischof hatte Huonder das Bistum Chur von 2007 bis 2019 geleitet. Das Bistum umfasst neben Graubünden, Glarus (GL) und Zürich (ZH) vier Innerschweizer Kantone. Die Gläubigen im Bistum erhofften sich vom gebürtigen Bündner Gesprächsbereitschaft und die Fortsetzung der von seinem Vorgänger Amédée Grab begonnenen Versöhnung zwischen dem Bistum und den Landeskirchen.

Legende: Der konservative Vitus Huonder polarisierte am Bistum Chur (Bild: 2019). KEYSTONE / Gian Ehrenzeller)

Doch der romtreue Huonder umgab sich mit konservativen Amtsträgern und polarisierte mit einer erzkonservativen Haltung während seiner ganzen Amtszeit. Er riskiere eine erneute Spaltung des Bistums wie schon unter Bischof Wolfgang Haas, wurde insbesondere in Graubünden und in Zürich gewarnt. Die Landeskirche Zürich versuchte sich zwischenzeitlich sogar an der Gründung eines eigenen Bistums, allerdings ohne Erfolg.

Für besondere Empörung sorgte Huonder, als er in einem Vortrag im deutschen Fulda Textstellen aus dem Alten Testament zitierte, wonach Homosexualität eine Gräueltat sei, die mit dem Tod bestraft werde. Der Bischof sprach zuerst von einem Missverständnis, später entschuldigte er sich öffentlich. Selbst die Bündner Justiz befasste sich mit den Aussagen, stellte aber kein strafbares Verhalten fest.

Unklar ist, warum sich Huonder nach seiner Emeritierung im April 2019 in das Institut Sancta Maria in Wangs zurückzog, ein Knabeninternat der traditionalistischen Priesterbruderschaft St. Pius X. Diese ist seit 1975 nicht mehr Teil der römisch-katholischen Kirche und stand mit dieser wiederholt in Konflikt.