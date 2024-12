Die bekannte US-Schauspielerin Blake Lively klagt im US-Bundesstaat Kalifornien gegen einen Berufskollegen.

Die Anklageschrift richtet sich gegen den Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni und das Studio hinter dem Film «It Ends With Us», in dem Lively und Baldoni zu sehen sind.

Baldoni und weitere Personen versuchten ihren Ruf zu «zerstören», so Lively.

Sie und ihr Ehemann Ryan Reynolds hätten zuvor «wiederholte sexuelle Belästigung und anderes störendes Verhalten» durch Baldoni und einen Produzenten des Films angesprochen, heisst es in einer Anklageschrift.

Laut Lively und ihren Anwälten sehe der Plan vor, Theorien in Online-Foren zu platzieren, eine Kampagne in den sozialen Medien durchzuführen und kritische Nachrichten über Lively zu veröffentlichen.

Offenbar toxische Atmosphäre am Set von «It Ends With Us» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Lively bei der Premiere des Films in Grossbritannien im August diesen Jahres. Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, File «It Ends With Us», die Verfilmung des Bestsellers von Colleen Hoover aus dem Jahr 2016, kam im August in die Kinos und übertraf mit einem Einspielergebnis von 50 Millionen Dollar die Erwartungen. Im Film erlebt eine junge Frau (verkörpert durch Blake Lively) häusliche Gewalt. Die Veröffentlichung des Films wurde von Spekulationen über Unstimmigkeiten am Set überschattet. Baldoni trat bei der Promotion für den Film in den Hintergrund, während Lively zusammen mit Reynolds, der zur gleichen Zeit für «Deadpool & Wolverine» vor der Presse stand, im Mittelpunkt stand. Baldoni, der durch seine Rolle in der beliebten US-Telenovela «Jane the Virgin» bekannt geworden war und das Buch «Man Enough», das sich gegen traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit wendet, veröffentlicht hat, reagierte auf die Bedenken, dass der Film häusliche Gewalt romantisiere, indem er sagte, dass die Kritiker «absolut ein Recht auf diese Meinung» hätten. In der Anklageschrift heisst es, Lively und Baldoni sowie das Produzententeam von «It Ends With Us» hätten sich während der Dreharbeiten auf einen Verhaltenskodex geeinigt. Baldoni verpflichtete sich darin, Lively und anderen Frauen am Set keine Nacktvideos oder Bilder von Frauen mehr zu zeigen und Diskussionen über Pornografie, sexuelle Erfahrungen oder Genitalien zu unterlassen.

Baldoni habe PR-Profis und Krisenmanager mit einem koordinierten und gut finanzierten Vergeltungsplan beauftragt, der darauf abzielte, Lively «zu zerstören», falls sie mit ihren Bedenken am Set an die Öffentlichkeit gehen würde, so der Vorwurf in der Beschwerde.

Ein Anwalt Baldonis bezeichnete die Behauptungen als «völlig falsch, empörend und absichtlich anzüglich».