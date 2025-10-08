Die US-Countrysängerin wendet sich auf Instagram an ihre Fans, nachdem ihre Schwester zu Gebeten aufgerufen hat.

Dolly Parton kann ihre für Dezember geplante Konzertreihe im Caesars Palace in Las Vegas wegen «medizinischen Eingriffen» nicht antreten.

Nachdem Partons Schwester am Dienstag auf Facebook zu Gebeten für die US-Country-Legende aufruft, befürchten Fans der 79-Jährigen das Schlimmste.

In einem Instagram-Video meldet sich die Sängerin nun zu Wort.

«Ich möchte, dass ihr wisst: Mir geht’s gut», sagt Parton im Video, aufgenommen am Set eines Werbe-Drehs. «In letzter Zeit denken alle, ich sei kranker, als ich wirklich bin.»

Die «Jolene»-Sängerin habe nach dem Tod ihres Mannes Carl Dean im März ihre Gesundheit vernachlässigt. Dies würde jetzt medizinische Behandlungen notwendig machen, auf die Parton nicht näher eingeht. Sie werde bereits ärztlich betreut und stellt klar: «Ich sterbe nicht!»

Legende: Dolly Parton während einer Veranstaltung in Kansas City im August 2024. Keystone/AP Photo/Charlie Riedel

Für Parton ist es nicht der erste Rückschlag in diesem Jahr. Bereits im Frühling musste sie wegen Nierensteinen einen Auftritt in ihrem Freizeitpark Dollywood absagen. Im März verlor sie zudem ihren Ehemann Carl Dean, mit dem sie fast 60 Jahre verheiratet war.