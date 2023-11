Eine Prise Verrücktheit steckt in ihm drin: Noah Bachofen (28) zeigt aussergewöhnliche Rezepte in seinen Videos. Erfindet neue Kreationen und präsentiert sie auf Tiktok, Instagram und Youtube. Das Resultat: Eine gigantische Fangemeinde. Mit über zwei Millionen Aufrufen hat er langsam aber sicher Kultstatus erreicht.

Aus Langweile zum Erfolg

Angefangen hat er ganz konventionell: Nach einer Kochlehre startet er in der Spitzengastronomie durch. Er hilft beim Aufbau des Restaurants «Magdalena» in Rickenbach (SZ). Während Corona produziert er aus Langeweile Kurzvideos zu seinen eigenen Rezepten. Er begeistert mit einem vegetarischen Auberginen-Cordon-bleu oder einem Schokoladenkuchen mit Miso-Füllung.

Legende: So geht das Noah Bachofen erklärt, wie man lässig kocht. youtube / Noah und Chris

Der Erfolg motiviert ihn zu mehr, sodass er sich von der Spitzengastronomie verabschieden muss und nun ganz selbständig auf seinen eigenen Kanälen durchstarten kann. Seit kurzem produziert er den Podcast «Zero Dosage» zusammen mit Journalist Nico Franzoni. Ab Januar 2024 hat er mit «Hype Kitchen» auch seine eigene TV-Kochsendung.

Ich habe Lebensqualität gewonnen, seit ich nicht mehr in der Gastronomie arbeite.

Abschalten von den digitalen Medien kann er am besten mit seinen Freunden beim Golfen. «Es ist natürlich eine Qualität, die ich wieder gewonnen habe, seit ich nicht mehr in der Gastronomie arbeite. Es ist vor allem Erholung. Abschalten, mal nicht am Handy oder auf Instagram zu sein, sondern einfach mit meinen Freunden Zeit zu verbringen», sagt Noah Bachofen.

Selbständiges Arbeiten als Privileg

Der fast zwei Meter grosse Glarner geniesst seine Arbeit in der Selbständigkeit auch im Familienleben. Er und seine Frau Michelle leben in Rapperswil. Die Sekundarlehrerin und der Gastro-Blogger werden noch dieses Jahr Eltern eines Mädchens. «Wenn sie einen Untersuchungstermin beim Arzt hat, dann kann ich meine Arbeit so planen, dass ich sie begleiten kann.»

Beruflich noch einiges im Köcher

Auch beruflich hat er noch einiges im Köcher. So zieht es ihn vielleicht vor die Kamera: «Ich würde gerne einen Koch in einem Film oder in einer Serie spielen, am liebsten in einer Schweizer Produktion.» Eines steht fest: Noah Bachofen wird wohl noch vieles gebacken kriegen.