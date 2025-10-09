Laut Clooney wurde das Budget für «Ocean’s 14» bewilligt. Brad Pitt, Julia Roberts und Matt Damon sollen zurückkehren.

Nach fast zwei Jahrzehnten kehrt die wohl charmanteste Gaunertruppe Hollywoods auf die Leinwand zurück. George Clooney bestätigt gegenüber E! News, dass das Budget für «Ocean’s 14» vom Filmstudio Warner Bros freigegeben wurde – geplanter Drehstart sei Sommer 2026.

Legende: George Clooney – hier am Filmfestival in Venedig 2024 – hat gut lachen. Getty Images/Franco Origlia

Clooney wird damit ein Comeback in der Rolle des Gauners Danny Ocean feiern. Die Verhandlungen mit seinen früheren Co-Stars Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon und Don Cheadle sollen aktuell laufen. «Wir sind alle noch enge Freunde – gemeinsam zu drehen wäre grossartig», sagt Clooney.

Parallel dazu arbeitet Warner Bros an einem Prequel mit Margot Robbie und Ryan Gosling, das in den 1960er-Jahren spielen soll. Doch Clooneys Rückkehr als Danny Ocean dürfte für Fans der Reihe das wahre Highlight sein.

Die «Ocean’s»-Filmreihe rund um eine charmante Gauner-Truppe startet 2001 mit «Ocean’s Eleven» – einem Remake des gleichnamigen Klassikers von 1960. Es folgen «Ocean’s Twelve» (2004) und «Ocean’s Thirteen» (2007). Die Trilogie spielt weltweit über eine Milliarde Franken ein.