Nach der WM reiste Haaland nicht nur mit sieben Toren heim – sondern auch mit einem ausgestopften Waschbären. Und das Internet kocht!

Kein goldener Schuh, kein WM-Pokal. Als Erling Haaland nach dem Ausscheiden Norwegens gegen England zurück in Oslo landete, hielt er etwas anderes in den Händen: einen ausgestopften Waschbären mit einer leeren Whiskeyflasche zwischen den Pfoten. Die «einzige Trophäe, die zählt», wie ein User auf der Social-Media-Plattform Threads schrieb.

Es war die endgültige Krönung des norwegischen Fussball-Superstars zum Meme-Phänomen. Mit seinen Auftritten und seinem Auftreten hatte Haaland die «Soccer»-Nation USA binnen kürzester Zeit für sich erwärmt – ob beim Rudern mit Fans und Teamkollegen, als virale Frühlingszwiebel oder geremixt, wie er sich beim Essen eines Burgers vor sich selbst erschreckt. Ergebnis: Abermillionen neue Follower auf Instagram allein.

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Die Heimkehr Haalands mit diesem besonderen «Souvenir» wirft jedoch, gelinde gesagt, Fragen auf.

Grünes Licht für Waschbär

Eine dieser Fragen hat die US-Behörde für Luftsicherheit TSA prompt beantwortet: ob man ausgestopfte Waschbären mit leerer Schnapsflasche zwischen den Pfoten im Flugzeug mitführen darf.

Alle, die einen ähnlichen Plan wie Haaland hegen, seien beruhigt. Die TSA gibt grünes Licht – man solle sich jedoch auch bei der jeweiligen Airline erkundigen.

Rekonstruktion

Wie Haaland an den Waschbären gekommen ist, verrät er selbst auf X: Er sei ihm schlichtweg heim gefolgt.

Im Internet wird die Vorgeschichte dennoch heiss diskutiert: «Some hangover movie type shit» schreibt etwa Reddit-User pepperyfries679. In dem Film wachen die Protagonisten nach einer durchzechten Nacht ohne den Junggesellen, dafür aber mit einem Tiger in ihrem Hotelzimmer in Las Vegas auf.

Ein Instagram-User hat einen möglichen Teil der Vorgeschichte freundlicherweise schon mal mithilfe von KI rekonstruiert.

Fame oder Fail?

Möglicherweise diente der Waschbär aber auch schlicht als Accessoire für Haalands Designer-Tasche, wie einige Reddit-User kommentieren. Der Norweger sei schliesslich grosser Handtaschen-Fan.

Durch seine unkonventionelle Art hat Wikinger Erling viele Herzen erobert. Mit Cowboyhut und Waschbär im Gepäck wurde er auf Instagram gar als Ehren-Texaner tituliert.

Doch nicht alle finden das putzig. Unter Haalands Instagram-Post hagelt es Kritik. «Forcing that dead animal to pretend it's drinking or is drunk, is very sad», schrieb Userin Crystal Harris. Mehrere User kommentierten «animals are not trophies», eine weitere wandte sich direkt an Haaland mit der Sorge, ein solches Foto könnte ausgestopfte Tiere «trendy» machen.

Limited Edition

Besonders findige Netz-Rechercheure wollen inzwischen herausgefunden haben, dass der «Wild Bill's Handcrafted Whisky Holder» 750 US-Dollar kostet und aus einem Western-Store in Dallas stammt. Diesen hatte Haaland nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste aufgesucht. Tatsächlich kaufte er nicht nur eins, sondern gleich drei tierische Souvenirs – neben dem Waschbären noch ein biertrinkendes Eichhörnchen und eines mit Cowboyhut.

Die Besitzerin des Texaner Western-Stores bestätigte gegenüber The Athletic, dass Haaland tatsächlich Kunde in ihrem Shop war. Ein Problem für alle Trophäensammler: Der Waschbär ist ausverkauft. Nachschub sei zwar bereits bestellt, allerdings sei der Ausstopfer des Ladens inzwischen verstorben. Es handelt sich also um eine echte Limited Edition.

Und Haaland? Der Norweger bleibt ein echtes Unikat.

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