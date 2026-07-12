Die WM ist für Norwegen vorbei. Für Erling Haaland geht sie dagegen noch weiter – zumindest im Internet. Während andere Stars um den Goldenen Ball kämpfen, scheint sich der Norweger bereits einen anderen Preis gesichert zu haben: den des viralsten Spielers des Turniers. 5 Gründe, warum ihn alle lieben.

1. Er ist der König der Memes

Social Media ist voll vom 1.95 Meter grossen Hünen: Haaland mit Wikinger-Hut, Haaland mit geschwungenem Bein, Haaland mit frisiertem Haar. Die Figur Haaland hat sich längst verselbstständigt. Wie weit der Kult inzwischen geht, zeigt ein viel geteiltes Video des Künstlers Rudy Willingham: Er klebt bekannte Haaland-Memes als Sticker an passende Orte im öffentlichen Raum – und macht die Internet-Witze so Teil der Realität.

2. Er nimmt sich selbst nicht zu ernst

Nachdem Norwegen Brasilien aus dem Turnier geworfen hatte, postete er aus der Kabine lediglich ein selbstzufriedenes «Well, well, well». Als Google einen Wikinger-Effekt in seine Suchresultate einbaute, schrieb er auf X nur: «Macht heute nur eines – sucht meinen Namen auf Google.» Dazu kommen Shrek-Selfies mit seinem angeblichen «Zwilling» und trockene Antworten auf neugierige Fans. Als ihn jemand auf Snapchat fragte, ob er ein Mann oder eine Frau sei, antwortete er: «My dad is a boy and my mom is a girl. I'm mixed.» Statt sich über Memes oder dumme Fragen zu ärgern, macht Haaland einfach mit.

Legende: Google

3. Fans feiern ihn als «Walking Green Flag»

Haaland ist körperlich eine Naturgewalt, tritt aber nicht als Macho auf. «Eine laufende Green Flag für gesunde Männlichkeit», attestieren ihm die Fans.

Für Kinder, die ihn um ein Autogramm bitten, hat er immer Zeit. Nach wichtigen Toren oder Siegen jubelt er kaum oder zeigt sich sogar in Meditations-Pose, er trommelt mit den Teamkollegen oder bringt das Wikinger-Ruder-Ritual auf den Fussball-Rasen. Nach seinem Ausscheiden sagt er: «Wir haben Norwegen auf die Fussball-Karte gebracht, das bewegt mich am meisten. Das hat Norwegen verändert, und ich glaube, das hat auch mich verändert», bilanziert er.

4. Er ist mehr als Fussballer

Haalands Kultstatus reicht mittlerweile bis in die Popkultur. Während der WM wurde ein Rap-Song, den er als 16-Jähriger mit zwei Teamkollegen aufgenommen hatte, vom norwegischen Star-DJ Kygo neu abgemischt. Aus einem Spassprojekt aus Jugendtagen wurde so plötzlich eine inoffizielle WM-Hymne.

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5. Selbst Fussballmuffel werden plötzlich Haaland-Fans

Social Media hat Haaland abseits des Platzes zum Helden gemacht. Wer Haaland mag, muss nicht zwingend Fussball mögen. Genau deshalb hat er sich weit über die Fussballblase hinaus eine treue Fangemeinde erspielt.