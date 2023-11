Inhalt

«Landfrauenküche» - Wie die Mutter, so die Tochter

Ab 10. November wird in der Sendung «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» gekocht, gegessen und bewertet. Mit dabei in der neuesten Staffel: die Appenzeller Bäuerin Aurelia Nauer. Schon ihre Mutter hat vor 15 Jahren in der Sendung mitgemacht. Und die Tochter will es jetzt auch wissen.