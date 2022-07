Seit über einer Woche sorgt das Lied «Layla» von DJ Robin (26) und Schürze (30) für negativen Gesprächsstoff. Dennoch werden die Künstler überraschend für die «Mallorca vs. Oktoberfest»-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens eingeladen, die am 31. Juli gesendet werden soll.

Die Bedingung: Das Lied muss umgeschrieben werden. Zeilen wie: «Sie ist schöner, jünger, geiler» oder die Bezeichnung «Puffmama» sind zu sexistisch, und so fordert der Sender ZDF eine fernsehtaugliche Version des Liedes, wie die «Bild» berichtet. Aus «Puffmama» soll demnach «Busmama» werden. Eine Forderung, die der Produzent des Liedes Icke Hüftgold, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heisst, nicht verstehen kann. Auf Instagram startet der Schlagerstar eine Petition und ruft den Hashtag #freelayla ins Leben.

«Layla» wäre aber nicht das erste Lied, das für den ZDF-Fernsehgarten umgeschrieben werden muss. «Alle Lieder, die zu zweideutig sind oder Fäkalsprache verwenden, kommen nicht in die Sendung», verrät ein Insider der «Bild». Ob DJ Robin und Schürze ihren Text tatsächlich für den Fernsehgarten ändern, ist noch nicht klar.

«Layla» an der Spitze der Charts

Nach vielen Diskussionen über den als sexistisch kritisierten Song steht das Partylied in Deutschland weiterhin an der Spitze der Single-Charts. Schon zum vierten Mal in Folge führen DJ Robin und Schürze das Ranking an. Auch in der Schweiz feiert das Lied Erfolg und ist momentan auf dem zweiten Platz der Charts. Auf Playlisten von Schweizer Radiosendern sucht man aber vergeblich nach dem Song. Bei Radio SRF ist «Layla» nicht einmal auf dem schlageraffinen Sender «Musikwelle» zu hören.