Als aufstrebender Musikproduzent lieferte Sandro Dietrich bereits Songs für die Alben von Pegasus und Loco Escrito. Zusammen mit Lou Zarra holte er im Jahr 2019 für die Komposition und Co-Produktion von Loco Escritos «Adios» den Swiss Music Award in der Kategorie «Best Hit National».

Die Musik, die ihn seit seiner Kindheit begleitet, hat auch in seinem Job als Primarlehrer einen hohen Stellenwert. Seit mehreren Jahren investiert er viel Herzblut in die «Singvögel» – ein Kindermusikprojekt, in welchem Sandro Primarschülerinnen und -schülern seine Passion für die Musik weitergibt.

Kindertaugliche Pop-Songs

In seinem Studio in Chur entstehen die Klänge für das Projekt. Die Idee kam dem Bündner während der Arbeit:

Als ich in der Schule Musik unterrichtete, wollten die Kinder nicht die herkömmlichen Kinderlieder singen, sondern immer Poplieder – am liebsten die, die im Radio liefen.

So hat er kurzerhand ein Projekt mit kindertauglichen Popliedern gestartet. Bei den jungen Sängerinnen und Sängern kommen sie gut an.

Auch die Choreos, welche die «Singvögel» an ihren Auftritten zeigen, entstehen in der kreativen Zusammenarbeit zwischen den Schulkindern und ihrem Mentor. Den Kindern wird ein Einblick in den musikalischen Entstehungsprozess gegeben - vom ersten Ton bis zum fertigen Album und der Präsentation auf der Bühne. Ihr erstes Album «Alltagsgschichta» haben die «Singvögel» Anfang 2021 veröffentlicht. Seit zwei Wochen ist nun auch ihr zweites Album, «Üsi Welt», auf dem Markt.

Der Fluch von Castingshows

Als Coach und Produzent ist Sandro Dietrich eher im Hintergrund tätig. Das Rampenlicht überlässt er anderen. Wie es ist, als Sänger vor einem Publikum zu performen, weiss er aber aus eigener Erfahrung nur zu gut. Mit 18 Jahren nahm der gebürtige Bündner aus Domat/Ems bei der dritten Staffel der Schweizer Castingshow «Music Star» teil und erreichte den siebten Platz.

Dieses Etikett blieb hängen – länger als es ihm lieb war. «Unter Musikerinnen und Musikern bist du der, der einmal bei einer Castingshow mitgemacht hat», sagt der heute 34-Jährige. Auch als er anfing, Musik zu produzieren, hielt sich dieser Ruf hartnäckig. Es habe sogar Leute gegeben, die deshalb nicht sicher waren, ob sie mit ihm zusammenarbeiten wollten. «Das war schon nicht so einfach», erinnert sich Dietrich.

Inzwischen hat er durch die Zusammenarbeit mit nationalen Musikgrössen sich selbst und auch anderen bewiesen, dass seine Castingshow-Vergangenheit sein Können keineswegs schmälert. «Der Swiss Music Award ist eine Bestätigung für das, was du wirklich machst und für das, was du lebst und für das, wofür du am Morgen aufstehst», sagt der Produzent.

Nicht weniger erfüllend ist für Sandro Dietrich auch das Projekt «Singvögel – Kinderlieder mit Pfiff». Denn die Zusammenarbeit mit den jungen Talenten ist für ihn eine Herzensangelegenheit. «Man schaut ins Publikum und sieht die Freude. Das ist eigentlich das, was mir auch eine gewisse Erfüllung gibt und zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin.»