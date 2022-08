00:23 Video Hingis und Leemann haben sich 2016 kennengelernt Aus DOK vom 13.01.2022. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

«Wir können unsere Ehe nicht mehr retten.» Das sagt Martina Hingis in einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten». Die 41-Jährige und ihr Ehemann, der Arzt Harry Leemann (42), hätten sich auseinandergelebt und hätten unterschiedliche Ziele im Leben.

Hingis lebt nun in eigener Wohnung

Gemäss dem Magazin ist Hingis aus der gemeinsamen Wohnung in Zug ausgezogen. Vor wenigen Wochen habe sie eine Wohnung in Schindellegi SZ gekauft – in der Nähe ihrer Mutter und Grossmutter ihrer dreijährigen Tochter Lia. Die Verantwortung für ihre Tochter würden Hingis und Leemann weiterhin teilen.

2018 haben Hingis und der Arzt Leemann geheiratet. Gefunkt hat es 2016 beim Fed Cup, als Leemann Mannschaftsarzt war. Für die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin war es die zweite Ehe: 2010 bis 2013 war sie mit dem französischen Springreiter Thibault Hutin verheiratet.