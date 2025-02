Per E-Mail teilen

Mit dem Rücken zu den Zuschauern steht Zeki Bulgurcu vor der Kamera, während Yuliya Benza ihn umarmt. In einer Hand hält sie kleine Babyschuhe, in der anderen ein Ultraschallbild – so verkündet das Influencerpaar die freudige Nachricht auf Instagram.

Ist es ein Mädchen oder ein Junge?

Seit letztem Sommer sind der Influencer und die Ex-Bachelorette ein Paar. Verliebt haben sie sich auf einer Kreuzfahrt. Dass sich die Familie nun vergrössert, freut die beiden. Zeki verrät «20 Minuten», dass es eine «geplante Überraschung» war.

Yuliya Benza ist bereits im siebten Monat schwanger, wie sie in ihrer Story schreibt. Auf Instagram enthüllte das Paar nun auch das Geschlecht ihres Babys. Bei der Gender-Reveal-Party schnitten sie eine grosse Torte an – im Inneren leuchtete die blaue Creme. Es wird ein Junge!

Unter dem Instagrampost sprudelt es nur so von Herzen, fröhlichen Smileys und Glückwünschen. Darunter auch Nachrichten von prominenten Persönlichkeiten wie Sänger Remo Forrer, Model und Influencerin Anja Zeidler und Moderatorin Patricia Boser.