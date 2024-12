Dank der sozialen Medien zum Weltstar – das hat 2024 der US-Sänger Benson Boone geschafft. In der Schweiz ist sein Song «Beautiful Things» der meistgekaufte und -gestreamte Song des Jahres.

2024 ist das Jahr der Musik-Newcomer. Dank der sozialen Medien schaffen es vermehrt bisher unbekannte Musikerinnen und Musiker bis nach ganz oben in die Charts. Das zeigt sich auch in der offiziellen Schweizer Jahreshitparade. Auch überraschend: Nur ein einziger Schweizer Musik-Act hat es in die Top 50 geschafft. Das sind die Top 3:

Platz 1

Gerade einmal 22-jährig ist Benson Boone, der mit dem Song «Beautiful Things» den Hit des Jahres veröffentlicht hat. In der offiziellen Schweizer Jahreshitparade holt sich der Titel Platz 1 und ist damit der meistgekaufte und -gestreamte Song in der Schweiz im Jahr 2024.

Von seinen Anfängen bei der US-Castingshow «American Idol» 2021 auf die grossen Bühnen der Welt, wie die der MTV Video Music Awards im September 2024 – ein riesiger Sprung für den US-Sänger. Seinen Erfolg hat er vor allem der Plattform Tiktok zu verdanken, dort ist sein Song «Beautiful Things» viral gegangen.

Platz 2

Teddy Swims heisst der im Gesicht voll tätowierte Mann, der mit seiner gewaltigen Stimme und dem Song «Lose Control» auf Platz 2 landet. Der US-Sänger aus Atlanta begeistert ebenfalls ein Millionenpublikum in den sozialen Medien. Im nächsten Jahr geht es für den 32-Jährigen auf grosse Welttournee, die ihn auch ins Zürcher Hallenstadion führen wird.

Platz 3

Wie aus dem Nichts sind sie aufgetaucht: FloyyMenor und Cris MJ. Die Musiker aus Chile schaffen mit «Gata Only» einen globalen Hit, der in der Schweiz zum dritterfolgreichsten Song des Jahres wird. In den Vereinigten Staaten werden die beiden die ersten chilenischen Künstler seit 25 Jahren, die in der Top 10 der Hot Latin Songs landen.