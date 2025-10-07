Ein Gutachten zeigt: Der Extremsportler verlor vor dem tödlichen Aufprall die Kontrolle über seinen Gleitschirm.

Die Ursache für den tödlichen Gleitschirm-Absturz von Felix Baumgartner ist geklärt.

Gemäss einem Gutachten sei der österreichische Extremsportler am 17. Juli 2025 in eine Sturzspirale geraten und habe nicht die richtige Technik angewandt – oder anwenden können –, um sich zu stabilisieren.

Sein Schirm sei in technisch einwandfreiem Zustand gewesen. Der Rettungsschirm wurde schliesslich erst kurz vor dem Aufprall auf dem Boden ausgelöst.

Der zum Todeszeitpunkt 56-jährige Salzburger begann seine Karriere als Fallschirmspringer beim österreichischen Bundesheer.

Weltweite Bekanntheit erlangte er 2012, als er beim «Red Bull Stratos»-Projekt aus knapp 39 Kilometern Höhe sprang und als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrach.

Legende: Felix Baumgartner 2015 in Dortmund. Im Juli 2025 kam er in Italien bei einem Gleitschirm-Unfall ums Leben. Keystone / Caroline Seidel-Dissmannel

Er war bekannt für seine waghalsigen Projekte: Er sprang von Wolkenkratzern, Brücken und überquerte 2003 im Gleitflug den Ärmelkanal. Sein Mut brachte ihm zeitlebens Anerkennung – aber auch Kritik jener, die vor der Nachahmung seiner oft lebensgefährlichen Stunts warnten.