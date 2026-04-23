Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein steht in New York erneut vor Gericht.

2013 habe der heute 74-Jährige eine angehende Schauspielerin in einem Hotel in Manhattan vergewaltigt.

Anklagepunkt wird bereits zum dritten Mal verhandelt.

Die Anwälte von Weinstein argumentierten, dass es sich um eine einvernehmliche Beziehung zwischen den beiden gehandelt habe.

2020 war Weinstein wegen Vergewaltigung und krimineller sexueller Handlungen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch war 2024 allerdings aufgrund von Verfahrensfehlern überraschend wieder kassiert worden. Der neu aufgerollte Prozess endete dann im letzten Sommer mit einem gespaltenen Urteil und einer zerstrittenen Jury: Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Weinstein schwere Sexualverbrechen an einer Frau begangen habe.

Legende: Harvey Weinstein vor Gericht in New York Am 21. April 2026 erschien der Ex-Filmproduzent erneut vor Gericht. Keystone

In einem weiteren Anklagepunkt der schweren Sexualverbrechen gegen eine zweite Frau befand ihn die Jury für nicht schuldig. In einem dritten Anklagepunkt konnte sich die Jury nicht einigen – dieser wird nun erneut aufgerollt. 2023 war Weinstein in Kalifornien in einem separaten Strafverfahren zu 16 weiteren Jahren Haft verurteilt worden.

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