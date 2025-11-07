Der erste Trailer zur Michael-Jackson-Biographie «Michael» ist veröffentlicht.

Kritiker befürchten, dass kritische Themen wie Kindesmissbrauch ausgeblendet werden.

Das Projekt ist bereits verschoben worden, zahlreiche Nachdrehs waren nötig.

Michael Jacksons Neffe Jafaar spielt den «King of Pop».

«Michael» von Regisseur Antoine Fuqua ist in den Startlöchern, der Kinostart ist auf April 2026 angekündigt. Doch das Projekt kämpft mit Schwierigkeiten. Der Kinostart war ursprünglich auf 2025 geplant, umfangreiche Nachdrehs verzögerten die Produktion.

Über dem Film schwebt die grosse Frage: Wie geht er mit den Vorwürfen zu Kindesmissbrauch um, die so untrennbar mit Michael Jackson verbunden sind wie seine grossen Hits? Wird der Popstar nur unkritisch idealisiert oder auch mit seinen Schattenseiten dargestellt? Der Trailer deutet auf Ersteres hin.

Der Film entsteht in Zusammenarbeit mit der Organisation «Jackson Estate», die den Nachlass verwaltet. Michaels Tochter Paris Jackson hingegen distanzierte sich auf Instagram: Sie sei nicht beteiligt, der Film enthalte viele Ungenauigkeiten und sogar Lügen.