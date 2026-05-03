In Estland haben zwei Passanten einen Elch aus einer misslichen Lage befreit.

Das Tier verfing sich unter der Woche in einem Aussenbezirk der Hauptstadt Tallinn in einem Wohngebiet in einem Metallzaun, als es diesen mit einem Sprung überwinden wollte.

Ein von estnischen Medien veröffentlichtes Augenzeugen-Video hält die Rettungsaktion fest.

Das Video zeigt, wie zwei Männer dem feststeckenden Elch helfen, indem sie seine langen Beine vorsichtig über den Zaun hieven und ihn so befreien – ein Unterfangen, das mehrere Versuche erforderte.

Beobachtet wird die Rettungsaktion, wie auf dem Video zu sehen ist, von einem anderen Elch, der auf der anderen Seite des Zauns auf seinen Begleiter wartet. Gemeinsam ziehen die Paarhufer dann weiter.

Die beiden Männer ernten auf sozialen Medien viel Zuspruch.