Eigentlich hätte Stromae Ende April in Basel und Genf auftreten sollen. Doch am Dienstag teilte der 38-jährige Belgier die Absage von 15 seiner Konzerte in Europa mit. «Ich muss mich damit abfinden, dass es mir meine Gesundheit im Moment leider nicht erlaubt, weiterhin zu euch zu kommen», schreibt Stromae in den sozialen Netzwerken. «Ich muss auf meine Grenzen hören», erklärt der Sänger weiter. Er werde sich nun eine Auszeit nehmen und sich im Kreise seiner Familie erholen.

Mit diesem Post wendet sich Stromae an seine Fans:

Mehr Details gab der Sänger nicht bekannt. In der Vergangenheit litt Stromae bereits unter Depressionen und erlitt ein Burnout. 2022 ist der Künstler nach längerer Abwesenheit wieder auf die Bühne zurückgekehrt.

Absagen während Europatournee

Geplant war, dass Stromae mit seinem neusten Album «Multitude» durch Europa tourt. In den letzten zwei Wochen musste er jedoch sechs Konzerttermine absagen. Wie die gekauften Tickets erstattet werden, kommuniziere man so bald wie möglich, teilt der Konzertorganisator Opus One am Dienstagabend mit. Alle drei Shows in der Schweiz waren ausverkauft.

Berühmt wurde Stromae, der mit bürgerlichem Namen Paul Van Haver heisst, 2009 mit dem Song «Alors en danse». Einen weiteren Erfolg feierte er 2013 mit «Papaoutai».