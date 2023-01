Tennisstar Roger Federer feiert im Mai sein Jubiläum als Moderator. Dies an der Seite von Sängerin Dua Lipa, Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz, Schauspielerin Michaela Cuel und Modeikone Anna Wintour.

Roger Federer (41) begibt sich auf neues Terrain. «King Roger» wechselt vom Sand auf den Roten Teppich. Am 1. Mai 2023 wird der ehemalige Tennisspieler als Co-Gastgeber bei der Met Gala zu sehen sein.

An der Seite der Mit-Ausrichterinnen Sängerin Dua Lipa (27), Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz (48) und Schauspielerin Michaela Coel (35) wird Federer dem prestigeträchtigen Fashion-Event vorstehen.

Bild 1 / 5 Legende: Anna Wintour KEYSTONE/Jim Mcisaac Bild 2 / 5 Legende: Dua Lipa Getty Images/Michael Tullberg Bild 3 / 5 Legende: Michaela Coel KEYSTONE/Richard Shotwell Bild 4 / 5 Legende: Penélope Cruz Getty Images/WireImage Bild 5 / 5 Legende: Roger Federer KEYSTONE/Evan Agostini

Die frohe Botschaft verkündet der 20-fache Grand Slam Sieger voller Vorfreude auf Instagram. Die Tennisikone kann es kaum abwarten, Teil der Benefizveranstaltung seiner Kollegin Anna Wintour (73) zu sein. «Ich freue mich so darauf, wieder nach New York zu kommen, um die diesjährige Met Gala auszurichten», schreibt Federer auf Instagram.

Die Met Gala, die jeweils am ersten Montag im Mai stattfindet, ist ein grosser Geldbringer für das «Costume Institute» des «Metropolitan Museum of Art» und stellt dessen wichtigste Finanzierungsquelle dar. Ausserdem ist sie eine der grössten Nächte in der Modewelt und darüber hinaus. Jedes Jahr defiliert zahlreiche Prominenz aus aller Welt über den Roten Teppich.

Der Abend findet zu Ehren von Karl Lagerfeld statt. Der deutschstämmige Modeschöpfer, der für Chanel, Fendi und Chloé arbeitete, verstarb 2019 im Alter von 85 Jahren. Ab dem 5. Mai werden 150 Kreationen und Skizzen aus der Karriere des Modedesigners gezeigt.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Anna Wintour, die Chefredakteurin des US-Modemagazines «Vogue», die Gastgeberin des Abends. Federer und Wintour verbindet eine langjährige Freundschaft, die Britin lernte Federer 2005 kennen. Immer wieder war die Modeikone an den Tennis-Matches des «Maestros» zu sehen.