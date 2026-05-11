Der 28-jährige Berliner ist nach mehr als 600 Kilometern und 123 Stunden und 21 Minuten in seinem Ziel angekommen.

Arda Saatçi läuft über 600 Kilometer am Stück

600 Kilometer in 96 Stunden wollte Extremsportler Arda Saatçi eigentlich laufen, vom Death Valley bis nach Los Angeles. Dieses ambitionierte Ziel hat er zwar nicht geschafft, angekommen ist der 28-jährige Berliner trotzdem.

Nach 604.5 Kilometern fällt er seiner Mutter in die Arme

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Arda Saatçi nach über 600km im Ziel in Los Angeles. Bildquelle: Instagram / ardasaatci. 1 / 4 Legende: Arda Saatçi nach über 600km im Ziel in Los Angeles Instagram / ardasaatci

Bild 2 von 4. Im Ziel wartet seine Mutter. Er habe ihr versprochen, mit ihr am Muttertag ein Eis essen zu gehen. Bildquelle: Instagram / ardasaatci. 2 / 4 Legende: Im Ziel wartet seine Mutter. Er habe ihr versprochen, mit ihr am Muttertag ein Eis essen zu gehen. Instagram / ardasaatci

Bild 3 von 4. Dieses Versprechen löste er sogleich ein. Bildquelle: Instagram / ardasaatci. 3 / 4 Legende: Dieses Versprechen löste er sogleich ein. Instagram / ardasaatci

Bild 4 von 4. «Wir haben es geschafft. So viele Menschen hier, das ist einfach verrückt», sagte Arda Saatçi zwischen hunderten Fans. Bildquelle: Instagram / ardasaatci. 4 / 4 Legende: «Wir haben es geschafft. So viele Menschen hier, das ist einfach verrückt», sagte Arda Saatçi zwischen hunderten Fans. Instagram / ardasaatci Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Exakt 123 Stunden und 21 Minuten brauchte er, bis er sein Ziel erreichte. Dort warteten Fans und seine Mutter, welcher er ein gemeinsames Eis am Muttertag versprochen hatte. Dieses Versprechen löste er sofort ein.

Unterwegs kein Zuckerschlecken

Hitze, Schlafmangel und körperliche Schmerzen machten Saatçi sichtbar zu schaffen. Schoss der Puls in die Höhe, ging er zwischendrin einige Minuten, bevor er wieder zum schnelleren Laufen ansetzte.

Hitze, Schlafmangel und körperliche Schmerzen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Auf der Strecke vom Death Valley bis nach Los Angeles waren rund 6000 Höhenmeter zu überwinden. Bildquelle: Instagram / ardasaatci. 1 / 3 Legende: Auf der Strecke vom Death Valley bis nach Los Angeles waren rund 6000 Höhenmeter zu überwinden. Instagram / ardasaatci

Bild 2 von 3. Die Temperaturen im Death Valley können tagsüber auf bis zu 50 °C ansteigen. Bildquelle: Instagram / ardasaatci. 2 / 3 Legende: Die Temperaturen im Death Valley können tagsüber auf bis zu 50 °C ansteigen. Instagram / ardasaatci

Bild 3 von 3. Saatçi musste den Strapazen sichtbar Tribut zollen. Bildquelle: Instagram / ardasaatci. 3 / 3 Legende: Saatçi musste den Strapazen sichtbar Tribut zollen. Instagram / ardasaatci Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nach Ablauf der angestrebten 96 Stunden am Samstag hatte er gut 458 Kilometer zurückgelegt. Er zeigte sich enttäuscht und zugleich kämpferisch. Ins Ziel zu laufen, stand ausser Frage.

Das sind die letzten Meter des Mega-Laufs

Kurz vor dem Ziel lief er teilweise noch mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von etwa sechs Minuten pro Kilometer. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit lag am Ende bei mehr als 12 Minuten pro Kilometer.