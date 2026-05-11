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Nach 123 Stunden im Ziel Extremsportler Arda Saatçi läuft 14 Marathons am Stück

Der 28-jährige Berliner ist nach mehr als 600 Kilometern und 123 Stunden und 21 Minuten in seinem Ziel angekommen.

11.05.2026, 11:58

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600 Kilometer in 96 Stunden wollte Extremsportler Arda Saatçi eigentlich laufen, vom Death Valley bis nach Los Angeles. Dieses ambitionierte Ziel hat er zwar nicht geschafft, angekommen ist der 28-jährige Berliner trotzdem.

Nach 604.5 Kilometer fällt er seiner Mutter in die Arme

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  • Bild 1 von 4. Arda Saatçi nach über 600km im Ziel in Los Angeles. Bildquelle: Instagram / ardasaatci.
    Mann im Laufwettbewerb überquert jubelnd die Ziellinie auf einem Holzsteg, umringt von applaudierenden Menschen.
  • Bild 2 von 4. Im Ziel wartet seine Mutter. Er habe ihr versprochen, mit ihr am Muttertag ein Eis essen zu gehen. Bildquelle: Instagram / ardasaatci.
    Zwei Personen umarmen sich bei einer Veranstaltung, einer trägt einen Red Bull Hut.
  • Bild 3 von 4. Dieses Versprechen löste er sogleich ein. Bildquelle: Instagram / ardasaatci.
    Menschenmenge bei einem Outdoor-Event mit Red Bull-Logo.
  • Bild 4 von 4. «Wir haben es geschafft. So viele Menschen hier, das ist einfach verrückt», sagte Arda Saatçi zwischen hunderten Fans. Bildquelle: Instagram / ardasaatci.
    Mann mit Hut begrüsst jubelnde Menschenmenge.
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Exakt 123 Stunden und 21 Minuten brauchte er, bis er sein Ziel erreichte. Dort warteten Fans und seine Mutter, welcher er ein gemeinsames Eis am Muttertag versprochen hatte. Dieses Versprechen löste er sofort ein.

Unterwegs kein Zuckerschlecken

Hitze, Schlafmangel und körperliche Schmerzen machten Saatçi sichtbar zu schaffen. Schoss der Puls in die Höhe, ging er zwischendrin einige Minuten, bevor er wieder zum schnelleren Laufen ansetzte.

Hitze, Schlafmangel und körperliche Schmerzen

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  • Bild 1 von 3. Auf der Strecke vom Death Valley bis nach Los Angeles waren rund 6000 Höhenmeter zu überwinden. Bildquelle: Instagram / ardasaatci.
    Person mit Hut wandert entlang einer Strasse in Wüstenlandschaft.
  • Bild 2 von 3. Die Temperaturen im Death Valley können tagsüber auf bis zu 50 °C ansteigen. Bildquelle: Instagram / ardasaatci.
    Person joggt durch trockene Wüstenlandschaft.
  • Bild 3 von 3. Saatçi musste den Strapazen sichtbar Tribut zollen. Bildquelle: Instagram / ardasaatci.
    Mann liegt erschöpft in einem Fahrzeug.
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Nach Ablauf der angestrebten 96 Stunden am Samstag hatte er gut 458 Kilometer zurückgelegt. Er zeigte sich enttäuscht und zugleich kämpferisch. Ins Ziel zu laufen, stand ausser Frage.

Das sind die letzten Meter des Mega-Laufs

Kurz vor dem Ziel lief er teilweise noch mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von etwa sechs Minuten pro Kilometer. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit lag am Ende bei mehr als 12 Minuten pro Kilometer.

Lauf per Livestream übertragen

Box aufklappen Box zuklappen

Den Lauf des 28-Jährigen schauten sich via Stream auf Social Media Hunderttausende Menschen live an.

Saatçis Sponsor Red Bull organisierte einen grossen Medienapparat: Kamerateams, Trainer und Ärzte begleiteten ihn beim Laufen, Assistenten folgten auf Fahrrädern und in Trucks, Drohnen filmten aus der Luft. Selbst in seinen kurzen Schlafpausen war ständig eine Kamera auf ihn gerichtet.

Dem Extremsportler folgen allein auf YouTube rund 1,5 Millionen Menschen, auf Instagram hat er über zwei Millionen Follower. Bei dem Lauf des jungen Berliners wirkte ein riesiges Team mit. Läufer wechselten sich im Schichtdienst ab und filmten Saatçi beim Laufen.

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