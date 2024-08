Bevor Joost Klein am Open Air Gampel die Bühne betrat, war auf dem Bildschirm der Schriftzug «Switzerland 2025» zu sehen.

Jetzt wird darüber spekuliert, ob der Niederländer am nächsten Eurovision Song Contest in der Schweiz teilnehmen wird.

Dieses Jahr wurde Klein einige Stunden vor dem Finale vom Wettbewerb disqualifiziert.

Ein Strafverfahren der schwedischen Behörden gegen den Sänger wurde Anfang dieser Woche eingestellt.

Auch in seiner Instagram Biografie steht «Eurovision 2025». Auch das hat bereits zu Spekulationen geführt, ob Joost Klein auch im nächsten Jahr für die Niederlande am Musikwettbewerb teilnehmen wird. Nach Nemos Sieg in Malmö findet dieser 2025 in der Schweiz statt.

Ungerechtfertigte Disqualifizierung?

Für Klein endete die Teilnahme am ESC 2024 in Malmö nicht sehr erfolgreich. Nach dem Einzug ins Finale wurde er mitunter als Favorit gehandelt. Einige Stunden vor dem Finale am 11. Mai wurde der 26-Jährige wegen einer «Drohgebärde» gegenüber einem weiblichen Mitglied des Produktionsteams vom Veranstalter EBU disqualifiziert.

1 / 4 Legende: Joost Klein am Open Air Gampel am 15. August. INSTAGRAM/@OPENAIRGAMPEL 2 / 4 Legende: Der niederländische Sänger wurde wegen eines Vorfalls mit einem weiblichen Mitglied des Produktionsteams am ESC in Malmö disqualifiziert. KEYSTONE/JESSICA GOW 3 / 4 Legende: Nach rund drei Monaten wurde das Verfahren gegen Joost Klein eingestellt. GETTY IMAGES/BSR Agency 4 / 4 Legende: Ob die Niederlande am ESC 2025 überhaupt teilnehmen wird, ist noch unklar. GETTY IMAGES/MARTIN SYLVEST ANDERSEN

Auch die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Vorfalles gegen Klein. Am vergangenen Dienstag wurde das Strafverfahren laut Oberstaatsanwalt Fredrik Jönsson jedoch eingestellt, da nicht bewiesen werden konnte, «dass die Tat ernsthafte Angst auslösen konnte oder dass der Mann eine solche Absicht hatte».

Die EBU steht trotzdem weiter hinter der Disqualifikation von Klein. Der stellvertretende Generaldirektor der EBU, Jean Philip De Tender, sagte, dass es bei den Ermittlungen der schwedischen Polizei ja «nicht darum ging, ob Klein sich unangemessen verhalten und gegen die Regeln und Verfahren des ESC verstossen habe. Diese neue Entwicklung hat daher keinen Einfluss auf unsere Entscheidung, zu der wir voll und ganz stehen.»

Ob die Niederlande im nächsten Jahr überhaupt am ESC in der Schweiz teilnehmen wird, ist noch unklar. Die niederländische Rundfunkgesellschaft Avrotros kritisierte das Verhalten der Europäischen Rundfunkunion EBU. Avrotros wird erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob sie im Mai 2025 dabei sein werde.