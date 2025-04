Bild 2 von 16. Tommie Smith (Mitte) und John Carlos, zwei US-Sportler, strecken ihre Hände zum Himmel, um gegen die Rassentrennung in den USA zu protestieren, und schauen nach unten, während ihre Nationalhymne gespielt wird. Smith hatte Gold und Carlos Bronze im 200-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt am 16. Oktober 1968 gewonnen.

Bildquelle: Keystone/AP.

