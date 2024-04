«Billy Elliot» kommt in die Schweiz! Zum ersten Mal wird das Kult-Musical aus Grossbritannien auf Deutsch inszeniert. Nun ist auch klar, wer in den Castings überzeugen konnte: Moritz Fischli aus Luzern schlüpft in die Rolle des Billy Elliot.

Moritz Fischli ist weltweit ein Ausnahmetalent.

Für den 12-Jährigen ist Billy Elliot die erste grosse Rolle auf der Theaterbühne: «Ich war in keiner Schauspielschule. Eigentlich ist Ballett meine grosse Leidenschaft.»

Legende: Moritz Fischli spielt Billy Elliot im gleichnamigen Musical in Zürich. SRF

Regisseur Mitch Sebastian ist überzeugt von Moritz Fischli: «Er fällt auf durch seine Ballett-Technik. Er ist phänomenal und weiter als Gleichaltrige. Er ist weltweit ein Ausnahmetalent.» Michael, Billys bester Freund, wird von Justin Périer verkörpert. «Justin hat einen sehr natürlichen Schauspielcharakter. Er ist extravagant, hat ein natürliches Selbstbewusstsein und ist sehr intelligent», so der 58-jährige Regisseur über das Nachwuchstalent.

Die Tanzlehrerin wird gespielt von Isabelle Flachsmann. Die Schweizer Schauspielerin und Sängerin zeigt sich beeindruckt vom Talent der beiden aufstrebenden Schauspieler: «Mit 10 Jahren war ich noch nicht so weit wie die Jungs, die ich heute gesehen habe. Das ist unglaublich.»

Moritz Fischli und Justin Périer sind die Erstbesetzung der Hauptcharaktere Billy und Michael. Die Haupt- und Nebenrollen werden allerdings jeweils mehrfach besetzt, da pro Woche fünf bis sieben Vorstellungen stattfinden. Die Castings für die Zweit- und Drittbesetzung sind noch nicht abgeschlossen.

«Billy Elliot»: Von der Leinwand zur Bühne

Im Jahr 2000 erschien der britische Film «Billy Elliot» in den Kinos. Nach dem grossen Erfolg auf der Leinwand folgte 2005 das gleichnamige Musical. Elton John kam auf die Idee für diese Live-Produktion und komponierte kurzerhand 16 Songs für die Bühnenversion. Drei Jahre später wurde «Billy Elliot – The Musical» am Broadway in New York gross inszeniert und gewann zehn Tony Awards.

Legende: Jamie Bell spielte die Rolle des Billy Elliot im Film. Keystone

Überall auf der Welt wurde das Musical gezeigt – und nun zum ersten Mal auf Deutsch. In der Maag Halle in Zürich tanzen sich Moritz Fischli und der Rest der Besetzung ab dem 1. November in die Herzen der Schweizerinnen und Schweizer.