Nach über 13 Jahren Ehe gehen der deutsche Star-Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi getrennte Wege.

Die Influencerin machte die Trennung am Freitag via Instagram öffentlich.

Sie sprach von einer «schwierigen Phase» und dem Bedürfnis nach Abstand.

Die 44-Jährige erklärte, dass sie und der Rapper bereits seit einiger Zeit nicht mehr zusammenleben. Dennoch verbringen beide weiterhin viel Zeit mit ihren Kindern. Für sie fühle sich vieles derzeit neu und ungewohnt an – fast so, als müsse man wieder laufen lernen.

Legende: Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben sieben gemeinsame Kinder. Keystone/FABIAN SOMMER

«Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen», schreibt Ferchichi in ihrer Story.

Legende: Mit einer Instagram-Story bestätigt Anna-Maria die Trennung von Bushido. Instagram/anna_maria_ferchichi

Bushido und Anna-Maria Ferchichi hatten 2012 geheiratet und galten lange als eines der bekanntesten Paare der deutschen Promi-Szene. 2022 wanderten sie mit ihren sieben gemeinsamen Kindern aus und suchten ihr Glück in Dubai.