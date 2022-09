Das «Gwand Sustainable Festival» findet dieses Jahr in Luzern statt. Die Gäste des Festivals werden zu mehr Nachhaltigkeit motiviert. Mit freiem Eintritt, guter Unterhaltung und kulinarischen Highlights will die Organisation Besucherinnen und Besucher anlocken.

Nachhaltigkeit in Luzern

Ein Festival, bei dem Nachhaltigkeit grossgeschrieben wird: Vom 1. bis 3. September findet das «Gwand Sustainable Festival» in Luzern statt. Das Motto des diesjährigen Events: «Sustainable Live Together». Dabei stehen diverse Produkte im Zentrum mit dem Ziel, noch mehr Menschen zu einem nachhaltigen Lifestyle zu bewegen. Nachhaltige Mode, Kosmetik und Ernährung werden dem Publikum während des dreitägigen Festivals präsentiert.

Wo Nachhaltigkeit draufsteht, ist auch Nachhaltigkeit drin. Die «Gwand»-Initiantin Suzanna Vock erklärt, dass klare Kriterien erfüllt werden müssen, um Teil des Projektes zu sein: «Die Aussteller und Ausstellerinnen müssen sicher nachhaltig produzieren, das heisst, sie müssen Produkte entweder fair oder umweltfreundlich herstellen. Sie müssen entweder Materialien verwenden, die upgecycelt sind, oder die es schon gibt.»

Geballte Portion Nachhaltigkeit

Über 40 Anbieter aus nah und fern nehmen an diesem Event teil. So auch die syrische Designerin Rania Kinge. Für sie umfasst Nachhaltigkeit einen wichtigen Aspekt: die Sicherung von Gleichstellung für Menschen, die diese noch nicht haben. Mit ihrer Schmuckkollektion hat sie sich zum Ziel gesetzt, den Lebensunterhalt von geflüchteten Frauen in Konfliktgebieten zu verbessern, indem sie ihnen faire Arbeitsplätze anbietet.

Modeshows, Infoveranstaltungen, Partys und Musik runden das Festival-Programm ab. Zu Gast in diesem Jahr ist auch Künstler André Wilhelm, welcher zuvor für die Gestaltung des Plakates verantwortlich war. Zahlreiche Personen, Institutionen und Firmen aus dem In- und Ausland sind an dem «Gwand Sustainable Festival» vertreten, um den Aspekt des verantwortungsbewussten Handelns nach aussen zu tragen.

Das erste «Gwand Festival» fand bereits im Jahre 1993 statt, mit dem Ziel, Menschen zu einer bewussten Lebensweise anzuregen. Von 2005 bis 2020 hatte das Festival pausiert und wurde schliesslich von dessen Initiantin Suzanna Vock 2021 weitergeführt und findet dieses Jahr zum 13. Mal statt.