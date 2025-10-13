Popstar Katy Perry und Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau wurden eng umschlungen auf einer Jacht abgelichtet – die Liebesgerüchte sind damit für viele bestätigt.

Die Fotos der britischen Boulevardzeitungen «Daily Mail» gehen durch die Presse wie ein Lauffeuer: Der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau (53) und die amerikanische Sängerin Katy Perry (40) turteln auf einer Jacht.

Schon im Sommer sollen die beiden in Montreal bei einem Date gesichtet worden sein – nun ist für viele klar: Die beiden sind ein Paar.

Während sich Trudeau bereits vor zwei Jahren von seiner Frau getrennt hatte, ist die Trennung von Perry und Schauspieler Orlando Bloom erst gerade ein paar Monate her. Im Juni trennten sich die beiden nach fast 10 Jahren Beziehung. Sie haben eine gemeinsame Tochter.

Legende: Die Beziehung zu Schauspieler Orlando Bloom ist noch nicht lange her. Diese Foto entstand im März dieses Jahres. Getty Images / Neilson Barnard

Auch Trudeau war lange mit seiner Frau zusammen und hat mit ihr drei gemeinsame Kinder, die Ehe ging nach 18 Jahren in die Brüche.

Legende: Keystone/A. Kropa

Weder Perry noch Trudeau haben sich bisher zu den Spekulationen geäussert. Und auch auf den Fotos sind die beiden nicht wirklich gut zu erkennen.