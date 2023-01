Latin-Superstar Shakira zieht in ihrem neuen Song über ihren Ex Gerard Piqué her.

Auch dessen neue Freundin kommt nicht gut weg.

00:38 Video Archiv: Shakira verarbeitet Trennung mit Song Aus Gesichter & Geschichten vom 21.10.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Da war die Welt noch in Ordnung: 2015 postete Gerard Piqué, ehemaliger Starspieler beim FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, ein Bild seiner beiden Söhne Sasha und Milan. Er und die Mutter der beiden Kinder, Shakira, schwebten auf Wolke 7.

Im Juni 2022 dann die grosse Wende: Die beiden gaben nach zwölf gemeinsamen Jahren bekannt, dass sie sich getrennt hätten. Über die Gründe für das Beziehungsaus gab es immer wieder Spekulationen. So soll er mehrere Affären gehabt haben und dabei sogar von Shakira erwischt worden sein.

Doch anstatt in Stille zu trauern, zeigt sich die 45-Jährige kämpferisch und greift Piqué in einem Song frontal an. Hier ein Auszug:

I wish you good luck with my supposed replacement

I don’t even know what happened to you

You’re so weird I can’t even recognize you

You traded a Ferrari for a Twing

You traded a Rolex for a Casio

You’re going fast, slow down

Lots of time at the gym, but your brain needs a little work too

Hier können Sie den Song auf Youtube nachhören.