Die Frau von Schauspieler Bruce Willis veröffentlicht ein Buch über Demenz. Damit will Emma Willis Betroffene ermutigen.

Als bei US-Schauspieler Bruce Willis 2022 eine seltene Form von Demenz diagnostiziert wurde, brach für seine Frau Emma Heming Willis eine Welt zusammen. «Mein schlimmster Albtraum war Wirklichkeit geworden», beschreibt sie in ihrem heute erschienenen Buch «Eine ganz besondere Reise».

Darin beschreibt die 47-Jährige, wie sie ihren Alltag als Ehefrau, zweifache Mutter und Pflegende meistert – zwischen Schmerz, Mut und Hoffnung.

Legende: Buchcover von «Eine ganz besondere Reise» Quelle: Orell Füssli

Sie schreibt offen über Überforderung, Schuldgefühle und Verlust eines vertrauten Menschen, der doch noch da ist. «Man lernt, sich anzupassen und neue Wege der Verbindung zu finden», sagt Heming Willis. Ihr Buch sei der Ratgeber, den sie damals selbst gebraucht hätte – ein Rettungsring für Angehörige, die plötzlich Pflegepartner werden.

Trotz der schweren Diagnose bleibe die Liebe zu Bruce das, was sie trägt. «Mein Leben mit ihm ist immer noch bedeutsam – nur auf andere Weise.»