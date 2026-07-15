Das Unicode-Konsortium hat neun neue Emojis beschlossen, die voraussichtlich im Frühling 2027 auf Smartphones verfügbar sein sollen.

Teil der Aktualisierung des Emoji-Standards ist auch ein zerbrechendes Smiley («Cracked Smiling Face»).

Neu soll es auch ein Essiggurken-Emoji geben, das sich klarer vom Salatgurken-Emoji abgrenzt.

Legende: Ebenfalls neu sind ein Monarchfalter, ein Leuchtturm, ein Meteor, ein Radiergummi, ein Netz sowie nach links und rechts zeigende Daumen. Ausserdem behebt das Unicode-Konsortium mit dem Update Unstimmigkeiten bei bestimmten Emojis. Unicode

Die Änderungen sind Teil der Unicode Version 18.0, die am 15. September offiziell erscheinen soll. Unicode ist ein Industriestandard, der digitalen Geräten ermöglicht, unterschiedliche Schriftzeichen und Symbole darzustellen. Hinter dem Konsortium stehen grosse Tech-Firmen wie Apple, Google, Microsoft und Adobe.

Sobald der neue Standard erscheint, können Hersteller und Entwickler die neuen Emojis in ihren Geräten und ihrer Software einbauen. Darum kann es bis zum Frühling 2027 dauern, bis die Zeichen etwa auf dem Handy genutzt werden können.