Historische Ereignisse an der New Yorker Börse, der Hintergrund der Mona Lisa und ein aufgeheiztes politisches Klima in der Slowakei: In dieser Woche gab es viele Ereignisse, die bewegten. Wie gut haben Sie die News verfolgt? Testen Sie Ihr Wissen.

Die Welt der Quiz bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Wie gut kennen Sie sich mit Kamelen aus? Sind Sie Valentinstag-Experte oder-Expertin? Was wissen Sie über Zecken? Diese und weitere spannende Fragen werden in unseren SRF-Quiz beantwortet. Sie finden alle Quiz auf srf.ch/news/quiz.