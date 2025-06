Per E-Mail teilen

Wie gut haben Sie diese Woche die wichtigsten Schlagzeilen mitverfolgt? Wissen Sie, welcher Geheimdienst erstmals eine Frau an die Spitze bekommt – und was aus der Printversion der Gratiszeitung «20 Minuten» wird? In welchem Kanton fahren die ältesten Autos durch die Schweiz? Und warum sorgt gerade die Attraktivität der Armee für Diskussionen? Testen Sie Ihr Wissen jetzt im wöchentlichen Newsquiz!