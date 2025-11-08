Wo setzt Shein sein Online-Geschäft aus? Und warum färben Bauern als Viehfutter gedachte Kartoffeln orange? Testen Sie Ihr Wissen im Newsquiz!
Die Quizwelt auf SRF
Korrektur-Hinweis
In einer ersten Fassung dieses Quiz war als richtige Antwort auf die Frage, warum die US-Luftfahrtbehörde aktuell Tausende Flüge streicht, angegeben worden: «um Soldatenlöhne trotz Shutdown zu zahlen». Das ist nicht korrekt. Tausende Flüge fallen aus, weil Tausende Fluglotsinnen und -lotsen und andere Mitarbeitende der Flugsicherung, die wegen des Shutdowns aktuell keinen Lohn erhalten, nicht mehr zur Arbeit erscheinen.