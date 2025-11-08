 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Newsquiz der Woche Weshalb knabbert das Patentamt Nüsse für 50'000 Franken?

08.11.2025, 11:59

Teilen

Wo setzt Shein sein Online-Geschäft aus? Und warum färben Bauern als Viehfutter gedachte Kartoffeln orange? Testen Sie Ihr Wissen im Newsquiz!

Die Quizwelt auf SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

Korrektur-Hinweis

Box aufklappen Box zuklappen

In einer ersten Fassung dieses Quiz war als richtige Antwort auf die Frage, warum die US-Luftfahrtbehörde aktuell Tausende Flüge streicht, angegeben worden: «um Soldatenlöhne trotz Shutdown zu zahlen». Das ist nicht korrekt. Tausende Flüge fallen aus, weil Tausende Fluglotsinnen und -lotsen und andere Mitarbeitende der Flugsicherung, die wegen des Shutdowns aktuell keinen Lohn erhalten, nicht mehr zur Arbeit erscheinen.

SRF 4 News, 27.10.2025, 2:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)