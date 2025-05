Per E-Mail teilen

Wie gut haben Sie die News verfolgt? Was wird an der ESC-Veranstaltung verboten sein? Auf wen trifft Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale? Testen Sie Ihr Wissen in unserem wöchentlichen Quiz!