Was war das Besondere an Putins Staatsbesuch in der Mongolei? Was ist bei der Landtagswahl in Thüringen geschehen, und was dauert in der Schweiz erheblich länger als bisher gedacht? Diese und weitere Fragen erwarten Sie in unserem Wochenquiz. Testen Sie Ihr Newswissen!

Die Quizwelt auf SRF Box aufklappen Box zuklappen Was ist in den Höckern eines Kamels? In welchem Land haben Liebesschlösser ihren Ursprung? Können Zecken beissen? Diese und weitere spannende Fragen sind Teil unserer SRF-Quiz. Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.