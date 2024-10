So tickt Marco Odermatt neben der Piste

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Marco Odermatt startet am 26. Oktober 2024 in die neue Skiweltcup-Saison, wo er versuchen wird, zahlreiche Titel zu verteidigen. Der Schweizer Skirennfahrer hat sich einen festen Platz an der Weltspitze erarbeitet.

Hier kommen fünf Fakten zu Marco Odermatt abseits der Piste.

1. Er spielt leidenschaftlich Golf

Marco Odermatt ist nicht nur auf der Skipiste, sondern auch regelmässig auf dem Rasen anzutreffen. In seiner Freizeit nutzt er das Golfspiel, um zu entspannen und gleichzeitig seinen Fokus und seine Präzision zu schärfen – Fähigkeiten, die ihm auch auf der Piste zugutekommen.

Marco Odermatt Box aufklappen Box zuklappen Marco Odermatt erblickte am 8. Oktober 1997 in Stans NW das Licht der Welt. Er wuchs in Buochs NW in einer sportbegeisterten Familie auf. Schon früh entdeckte Odermatt seine Leidenschaft fürs Skifahren und machte als Junior international auf sich aufmerksam. Den ersten Gesamtweltcupsieg holte er sich mit 24 Jahren. Heute ist er einer der erfolgreichsten Skirennfahrer.

2. Er ist Modedesigner

Neben seiner sportlichen Karriere ist Odermatt auch als Modedesigner aktiv. Zum zweiten Mal hat er in Zusammenarbeit mit einem bekannten Ausrüster eine Kollektion von Skijacken und -hosen entworfen. Dabei ist ihm wichtig, dass die Kleidung nicht nur sein Logo trägt, sondern auch seine Handschrift spiegelt. «Ich weiss, was mir gefällt, und möchte meine Ideen einbringen», sagt Odermatt. Auch wenn er selbst nur selten die Gelegenheit hat, seine eigene Kollektion in der Freizeit auf der Piste zu tragen.

3. Er ist Markengesicht

Marco Odermatt ist ein gefragtes Werbegesicht, das durch verschiedene Kampagnen, darunter eine Zusammenarbeit mit Roger Federer für Sunrise, zusätzliches Einkommen generiert. Aktuell hat er rund 20 Sponsoren, darunter die beiden Verbandspartner Sunrise und Raiffeisen, mit denen er individuelle Verträge abgeschlossen hat. Bereits mit 20 Jahren, vor der Saison 2018/19, erhielt er als erster Schweizer Skirennfahrer einen Vertrag mit Red Bull, und seit 2021 fungiert Red Bull auch als sein «Kopfsponsor». Durch diese Sponsoring- und Ausrüsterverträge verdient er jährlich etwa drei Millionen Franken, wie die «Handelszeitung» schreibt.

Legende: Red Bull als «Kopfsponsor»: Marco Odermatt hat seit 2018 einen Vertrag mit der österreichischen Marke. Keystone/Til Buergy

4. Er zog die Kritik von Greenpeace auf sich

Vergangenes Jahr geriet Marco Odermatt in die Kritik, weil er sich weigerte, einen offenen Brief zur Klimawende zu unterzeichnen, den etwa 140 Athleten, darunter Mikaela Shiffrin, an die FIS (Fédération Internationale de Ski) richteten. Greenpeace kritisierte ihn scharf, da er als Vorbild eine Verantwortung habe. Odermatt erklärte, dass er die Forderungen nicht vollständig unterstützen könne und häufige Reisen im Spitzensport unumgänglich seien.

Legende: Marco Odermatt, Gesamtsieger des alpinen Skiweltcups, feiert am 23. März 2024 in Saalbach-Hinterglemm, Österreich, seinen Erfolg in der Herrenabfahrt beim Finale des Audi FIS Alpinen Skiweltcups. Getty Images / Franz Kirchmayr

5. Er ist heimatverbunden

Trotz seines Erfolgs in der Skiwelt bleibt Marco Odermatt seinen Wurzeln treu. Er ist im Kanton Nidwalden aufgewachsen und fühlt sich auch heute noch stark mit seiner Heimat verbunden. Familie und Freunde spielen eine zentrale Rolle in seinem Leben. Und er schätzt es, in der Sommerpause Zeit zu Hause zu verbringen.

In knapp vier Wochen geht der Weltcup in Sölden wieder los. Ab dann spielt der Rennanzug wieder die wichtigste Rolle in Odermatts Leben.