Die norwegische Kronprinzessin Mette Marit leidet seit Jahren unter einer seltenen Form der Lungenfibrose.

Ihr Zustand habe sich in den vergangenen Monaten so sehr verschlechtert, dass eine Lungentransplantation der nächste notwendige Schritt sei.

Dies teilte der norwegische Hof mit.

Wann Mette-Marit auf die Warteliste für die Lungentransplantation gesetzt wird, steht noch nicht fest, sagt der Arzt der Kronprinzessin in der Mitteilung. «Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können», sagte Mette-Marit in einem Interview mit dem Fernsehsender NRK. Jetzt habe sich ihr Zustand aber schneller verschlechtert, als sie und ihre Ärzte gehofft hatten.

Legende: Offizielle Termine sind noch möglich: Mette-Marit und ihr Ehemann Kronprinz Haakon besuchen ein Pflegeheim in Oslo am 17. Dezember 2025. Getty Images / Rune Hellestad

Längeres Leiden

Bei Mette-Marit war vor sieben Jahren eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt worden – sie selbst hatte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich gemacht. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen.