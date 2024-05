Mit einer Vereinsmesse will das Wallis dem Mitgliederschwund entgegenwirken. Im Fokus: die Neuzuzüger.

In der Lonza-Arena in Visp (VS) herrscht ein Stimmengewusel, Besucherinnen und Besucher spazieren von Stand zu Stand. 48 Vereine präsentieren hier ihr Tun: vom Karate-Club über die Guggenmusik bis hin zum Verein für Internationales Walsertum.

Legende: Am Stand der Internationalen Vereinigung für Walsertum sind auch Auswärtige willkommen. SRF/Ruth Seeholzer

Letzterer hat zwar viele Mitglieder, wollte sich aber trotzdem präsentieren. «Wir haben schon zahlreiche Gespräche mit Deutschen geführt und das ist schön, weil wir Walser ja ursprünglich aus dem deutschen Land kommen», sagt Vereinsmitglied Peter Meyer. Der Verein sei jedoch offen für alle, nicht nur für die typischen Walser. «An einem friedlichen Ort gemütlich etwas essen und trinken, darum geht es», sagt Meyer.

Immer mehr Zugezogene

Es ist bereits das zweite Mal, dass der Pharmakonzern Lonza eine Vereinsmesse durchführt. Der Hintergrund: Der Lonza-Standort in Visp wächst stark – und mit ihm die Zahl der Zugezogenen im Oberwallis. Fachkräfte kommen von weit her, um im Rhonetal für den Grosskonzern zu arbeiten. «Wir wollen, dass sich unsere neuen Mitarbeitenden in der Region integrieren und ein Netzwerk aufbauen», sagt Michelle Bilgischer, die bei Lonza für Diversität und Inklusion verantwortlich ist.

Wir wollen, dass sich unsere neuen Mitarbeitenden in der Region integrieren

Zugezogen ist etwa Familie Krone aus Deutschland. Er arbeitet bei der Lonza, sie im Spital Wallis. Als die Familie vor vier Jahren ins Oberwallis gezogen ist, hat Corona das öffentliche Leben gerade zum Erliegen gebracht. Das sei nicht einfach gewesen, sagt Claudia Krone. Darum schätzt sie die Vereinsmesse umso mehr. «Ich lasse mich von persönlichen Interessen leiten», sagt sie, «ich nähe zum Beispiel sehr gerne.»

Messe stösst auf Interesse

Herumschlendern, sich inspirieren lassen – an der Vereinsmesse gibt es zahlreiche Angebote. Darunter auch von der Naturforschenden Gesellschaft Oberwallis, die wissenschaftliche Vorträge für ein breites Publikum anbietet. «Wenn wir zehn neue Mitglieder gewinnen, sind wir mehr als glücklich», sagt Vereinspräsident Paul Hanselmann. Und tatsächlich: Am Abend sind am Stand der Naturforscher-Gesellschaft alle Prospekte weg.

Legende: Die Naturforschende Gesellschaft Oberwallis hofft auf Neumitglieder, die beim Pharmakonzern Lonza tätig sind. SRF/Ruth Seeholzer

Von Chile ins Wallis – diesen Weg hat Lonza-Mitarbeiter Johann Blanc vor acht Jahren gemacht. Er habe sehr schnell gemerkt: Im Wallis funktioniere die Integration über die Vereine. Darum ist er in Visperterminen einem Fussballverein beigetreten und hat diesen Schritt bis heute nicht bereut. «Ich war überrascht, wie gut ich aufgenommen wurde.»

Das Organisationskomitee der Vereinsmesse zieht am Tag danach eine positive Bilanz. Aber ob die Veranstaltung einen fixen Platz in der Oberwalliser Agenda erhält, ist noch offen. Immerhin: Letztes Jahr konnten die 45 Vereine im Nachgang der Messe rund 90 neue Mitglieder aufnehmen; im Schnitt zwei Neumitglieder pro Verein.