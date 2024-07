Der Name des Maskottchens für Paris 2024 lautet olympische Phryge, in Anlehnung an die traditionellen kleinen phrygischen Mützen, denen die Maskottchen nachempfunden sind. Der Name und das Design sollen die Freiheit symbolisieren und allegorische Figuren der französischen Republik darstellen.

Auch das Maskottchen selbst nimmt sich einige Freiheiten heraus, wie auf der Website der Olympischen Spiele zu sehen ist. Passend zu den jeweiligen Disziplinen entpuppt sich Phryge als wahres Chamäleon. Besonders im Wasser macht das Maskottchen eine gute Figur: Sei es als Wasserballer,...

als Surfer,...

als Synchronschwimmer,...

Oder im Schwimmbecken.

Auch auf dem Tennisplatz würde sich das Maskottchen gut machen. Vielleicht nicht ganz so gut wie Roger Federer, aber wie wir bekanntlich wissen, ist jeder Anfang schwer.

Breakdance geht dieses Jahr in Paris als erster Tanzsport überhaupt bei Olympischen Spielen an den Start. B-Boys und B-Girls kämpfen in der französischen Hauptstadt um die Medaillen. Auch B-Phryge lässt das Tanzbein schwingen.

Ob Ippon oder weitere Wurftechniken: Das Maskottchen beherrscht sie alle und schickt die Gegner und Gegnerinnen reihenweise auf die Matte.

Auch beim Gewichtheben, zum ersten Mal 1896 olympisch, versucht die Figur sein Glück. 100 Kilogramm dürften es kaum sein, aber Muskelkater am Bizeps könnte es ebenfalls geben am nächsten Tag.

Die Schweiz ist nicht für das Fussballturnier in Paris qualifiziert. Die Freude an Fussball ist aber auch nach der vergangenen Europameisterschaft in Deutschland ungebrochen, wie ein Blick in die Stadien zeigt. Phryge bläst auch hier zum Angriff und setzt an zum Kopfballtor.

Mountainbike ist aus Schweizer Sicht jeweils ein Medaillengarant bei grossen Turnieren. Leider gingen die Schweizer Sportler und Sportlerinnen in Paris leer auf. Ob das Maskottchen im Schweizer Dress wohl reüssiert hätte?

Nein, das ist nicht Robin Hood oder ein Charakter aus «Game of Thrones». Phryge imitiert die Bogenschützen an diesen Olympischen Spielen. Nicht zuletzt für Sportarten wie diese wurden die Olympischen Spiele geschaffen.

Beachvolleyball gehört TV-technisch zu den beliebtesten Sportarten bei Olympischen Spielen. Die Kulisse gleich beim Eiffelturm in Paris ist für die Attraktivität dieses Jahr auch nicht hinderlich. Wie Phryge wird bei den Matches um jeden Punkt im Sand gekämpft.

Ähnlich wie Breakdance ist Skateboarden noch nicht lang olympisch. Phryge auf jeden Fall beherrscht die Tricks aus dem Effeff.

