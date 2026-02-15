Gratis-Kondome gehören seit 1988 zu den Olympischen Spielen wie die Medaillen. Und immer wieder gibts dazu eine Story.

Ausgerechnet zum Valentinstag ein Engpass an Gratis-Kondomen! Nicht in irgendeinem Liebesnest, sondern im Olympischen Dorf bei Cortina d’Ampezzo. Ausgerechnet in Italien – dem Land des Amore. Und die Nachricht wurde ausgerechnet einen Tag vor dem internationalen Tag der Kondome bekannt, dieses Jahr ausgerechnet an einem Freitag, dem 13.!

Wie konnte das passieren?

Das Klischee ist, dass der Valentinstag im olympischen Dorf im vollen Gange ist.

Die Nachfrage war grösser als erwartet, wie die Organisatoren erklärten. Die 10'000 bereitgelegten Gratis-Präservative mit Olympia-Logo kamen in den ersten drei Tagen schon weg – ob für den Gebrauch der rund 2800 Athletinnen und Athleten oder als Souvenir ist nicht klar, aber witzeln kann man drüber: «Das Klischee ist, dass der Valentinstag im olympischen Dorf im vollen Gange ist», wie Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, mit einem Augenzwinkern sagte. Und mit Blick auf das olympische Motto ergänzte er: «Schneller, höher, weiter – gemeinsam.»

Seit 1988 Teil der Spiele

Gute Nachricht am Sonntagmorgen danach: Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele haben Nachschub versprochen. Bis Montag werden weitere Gratis-Kondome über die Dörfer verteilt. «Sie werden kontinuierlich bis zum Ende der Spiele aufgefüllt, um sicherzustellen, dass immer welche verfügbar sind», teilt das Ok mit.

«Mach es mit!»: Zwei Kondome waren Teil der offiziellen Ausrüstung, die jeder Athlet vom deutschen Olympischen Komitee (NOK) für die Sommerspiele in Sydney 2000 erhielt.

Auch an den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 wurden Kondome zur Verfügung gestellt.

Den Rekord von 450'000 bereitgestellten Kon- und Femidonen halten die Sommerspiele in Rio 2016 – damals konnte man sich auch auf den Toiletten bedienen.

Eine Kondom-Geschichte gibt es übrigens bei jeden Olympischen Spielen. Seit den Sommerspielen 1988 in Seoul werden sie gratis verteilt. Damals waren es 8000, für 8000 Athleten. Rekordverdächtige 300’000 Pariser kamen 2024 in Paris weg, ausgerechnet in der Stadt der Liebe.

Den Spitzenplatz halten laut unbestätigten Quellen allerdings mit 450'000 bereitgestellten Verhüterli die Sommerspiele in Rio im Jahr 2016. Gold für Brasilien! Ausgerechnet…