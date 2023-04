Neben dem besseren Recycling von Plastikmüll gibt es weitere Lösungsansätze. Mit der Verwendung biologisch abbaubaren Alternativen setzt man schon am Anfang der Kette, also beim Produktdesign, an.

Das ist auch der Ansatz von Sarah Harbarth. Gemeinsam mit ihrem Team entwickelt sie an der Fachhochschule Nordwestschweiz solche biologisch abbaubare Plastik-Alternativen. «Wir arbeiten an Schuhsohlen aus Bio-Plastik», so Harbarth. Ihre Hoffnung ist eine Zukunft mit weniger Plastikprodukten.