Ob in den Wolken, an Häusern oder auf steinigen Bergwänden – in der Dunkelheit beginnen die Werke von Lichtkünstler Gerry Hofstetter zu strahlen. Kürzlich erhellte der 61-Jährige aus royalem Anlass den Himmel im Berner Oberland. Hofstetter erschuf zu Ehren der Krönung von Charles III. eine Lichtprojektion in den Wolken über dem Eiger.

1 / 7 Legende: Gerry Hofstetter bei der Produktion seines neusten Werks im Berner Oberland. Gerry Hofstetter 2 / 7 Legende: Mit seinem Team wartet Hofstetter jeweils bei Nacht und Kälte auf den idealen Moment, um seine Lichtprojekt zu starten. Gerry Hofstetter 3 / 7 Legende: Er ist ein Künstler trotzt Wind und Wetter. Gerry Hofstetter 4 / 7 Legende: Die britische Staatsflagge und eine Krone erhellten 2022 die Berge Eiger, Mönch und Jungfrau zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Keystone / Frank Schwarzbach 5 / 7 Legende: Zum Tod der Monarchin projizierte Gerry Hofstetter Bilder der Queen in die Wolken. Keystone / Michael Kessler 6 / 7 Legende: Zu Weihnachten wollte Hofstetter mit seiner Kunst Hoffnung in die vom Krieg belastete Ukraine bringen. Keystone / Sergey Dolzhenko 7 / 7 Legende: Unter dem Motto «LoveYourPlanet» führte Hofstetter auch schon Lichtprojekte in der Arktis durch. Keystone / Gerry Hofstetter

Das genaue Sujet für die Krönung bleibt zunächst geheim, nicht so aber seine Gedanken zum königlichen Projekt. «Es musste eine symbolische Geschichte sein», verrät Hofstetter. «Charles trifft seine Eltern, bekommt das Zepter und reist zurück nach England an die Krönung. Das ist die Idee.»

Wird die Krönung von Charles III. im TV übertragen? Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Krönung von King Charles III. am Samstag, 6. Mai 2023, ab 10:30 Uhr in einer G&G-Royal-Sondersendung.

Mit seinem neusten Kunstwerk lässt Gerry Hofstetter die im letzten September verstorbene Queen Elizabeth II. gewissermassen wieder aufleben. Dass die Mutter von König Charles III. in der Projektion eine wichtige Rolle spielt, gibt dem Künstler nicht zu denken. Es sei durchaus legitim, dass die Eltern dem Monarchen das Zepter übergeben und somit nochmals in der Installation auftauchen, so Hofstetter.

Ein Schweizer für Grossbritannien

Entstanden sind sämtliche royalen Lichtprojekte Hofstetters in Zusammenarbeit mit der britischen Botschaft in Bern. Auf den Künstler gestossen ist die Kommunikationschefin, Camilla Chalmers, letztes Jahr während einer Recherche zum Thronjubiläum der Queen. Seine Werke begeisterten sie sofort. «Licht symbolisiert Leben und Freude», erklärt die Londonerin. «Es war einfach wunderbar, die britische Monarchie als Institution mit dem Berner Oberland als Schweizer Wahrzeichen verbinden zu können.»

