Mit mehr als 200 Gästen feiern Popstar Dua Lipa und der Schauspieler Callum Turner an diesem Wochenende auf der italienischen Mittelmeerinsel.

Die offizielle Hochzeit soll bereits am Sonntag in kleinem Kreis in London stattgefunden haben.

Zum Auftakt in der Altstadt von Palermo erschien die 30-Jährige am Freitag in einem schulterfreien Kleid ganz in Weiss und mit tiefem Ausschnitt am Rücken. Mit dem sechs Jahre älteren Turner – Anzug, weisses Hemd, ohne Krawatte – tanzte sie unter freiem Himmel zu den Klängen einer Brass-Band. Die Feiern sollen bis Sonntag dauern.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Frisch verheiratet: Dua Lipa und Callum Turner. Untergebracht ist das Paar in einem Fünf-Sterne-Hotel in Palermo. Bildquelle: REUTERS / Igor Petyx. 1 / 4 Legende: Frisch verheiratet: Dua Lipa und Callum Turner. Untergebracht ist das Paar in einem Fünf-Sterne-Hotel in Palermo. REUTERS / Igor Petyx

Bild 2 von 4. Auch Designerin Donatella Versace zählt zu den Gästen. Bildquelle: REUTERS / Igor Petyx. 2 / 4 Legende: Auch Designerin Donatella Versace zählt zu den Gästen. REUTERS / Igor Petyx

Bild 3 von 4. Das Paar hat sich im Sommer 2025 verlobt (Bild: 15.3.2026). Bildquelle: Keystone / Evan Agostini /Invision /AP. 3 / 4 Legende: Das Paar hat sich im Sommer 2025 verlobt (Bild: 15.3.2026). Keystone / Evan Agostini /Invision /AP

Bild 4 von 4. Für die Feier wurden mehrere Plätze abgesperrt. Einige Anwohnerinnen und Anwohner protestierten. Bildquelle: IMAGO / News Licensing. 4 / 4 Legende: Für die Feier wurden mehrere Plätze abgesperrt. Einige Anwohnerinnen und Anwohner protestierten. IMAGO / News Licensing Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dua Lipa («Don't Start Now», «Houdini») und Turner («Die Jungs im Boot», «Phantastische Tierwesen») sind seit Januar 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatten sie ihre Verlobung bekanntgegeben.

Proteste wegen abgeriegelten Plätzen Box aufklappen Box zuklappen Für den Auftakt am Freitagabend waren in der Inselhauptstadt Palermo mehrere Plätze im Zentrum komplett abgeriegelt. Gegen den Promi-Auflauf gibt es in der Stadt auch Proteste. Auf Plakaten und Aufklebern sind Sprüche wie «Palermo ist nicht zu mieten» oder «Unsere Piazza ist nicht Euer Wohnzimmer» zu lesen. Hinter den Protesten steht eine Bürgerinitiative namens Apro Palermo (Offenes Palermo), die sich auch gegen Massentourismus wendet.

Zu den Gästen gehörten nach Medienberichten auch Prominente wie die Modeschöpferin Donatella Versace oder die Sängerinnen Charli xcx und Olivia Dean. Zu den Feiern wird auch noch Elton John erwartet,