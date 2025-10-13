Der frühere US-Präsident hat schon länger Prostatakrebs. Jetzt werden neue Details zu seiner Therapie bekannt.

Der frühere US-Präsident Joe Biden (82) wird wegen Prostatakrebs mit einer Strahlen- und Hormontherapie behandelt. Das bestätigt seine Beraterin Kelly Scully auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, nachdem US-Medien darüber berichtet haben.

Legende: Der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat Prostatakrebs. Keystone / Chip Somodevilla

Biden hatte seine Erkrankung bereits im Mai öffentlich gemacht. Laut seinem Büro handelt es sich um eine aggressive, aber behandelbare Form. Die Strahlentherapie soll rund fünf Wochen dauern.

Biden war im Januar als ältester Präsident der US-Geschichte aus dem Amt geschieden. Ursprünglich wollte er 2024 erneut kandidieren, zog sich aus dem Rennen zurück und überliess die Kandidatur seiner Vizepräsidentin Kamala Harris (60). Zuvor sorgten im Wahljahr Aussetzer und Patzer von Biden für Zweifel an seiner Verfassung.

Donald Trump (79), der die Präsidentschaftswahl schliesslich gewann, machte immer wieder Witze über die Aussetzer seines früheren Kontrahenten. Zuletzt, als er das Portrait von Biden in der Präsidentengalerie des Weissen Hauses mit einem Bild eines Unterschriften-Automaten ersetzte.