Die Pop-Sängerin Miley Cyrus belegt mit ihrem Rache-Song «Flowers» derzeit Platz 1 in der Schweizer Hitparade. Nun gelingt der Sängerin das, wovon viele Stars träumen. Sie bricht Spotify Rekorde.

Ihr neuster Song sorgt in zur Zeit für so manchen Gesprächsstoff. Miley Cyrus (30) erzielt mit ihrem Trennungssong «Flowers» nicht nur maximale Aufmerksamkeit, sondern auch rekordverdächtige Streaming-Zahlen.

19:03 Video Miley Cyrus: Mit Rache-Song auf Platz 1! Aus Gesichter & Geschichten vom 28.01.2023. abspielen. Laufzeit 19 Minuten 3 Sekunden.

Knapp 100 Millionen Streams zählt die Musik-Plattform Spotify nur eine Woche nach Veröffentlichung ihres Songs. Noch nie wurde ein anderes Lied innerhalb der ersten sieben Tage häufiger gestreamt.

Bereits eine Woche später knackt die Amerikanerin einen weiteren Rekord: Ihr Lied zählt nach 14 Tagen 200 Millionen Streams. Nummer eins in vielen verschiedenen Ländern also. Auf Instagram bedankt sich der ehemalige «Hannah Montana»-Star.

Trennungsschmerz Ade?

In ihrem neuen Song verarbeitet die Musikerin angeblich die Trennung ihres Ex-Mannes Liam Hemsworth (35). Song-Zeilen wie «I can buy myself flowers» («Ich kann mir selbst Blumen kaufen») deuten daruf hin. Cyrus und Hemsworth hatten über mehrere Jahre hinweg eine On-Off-Beziehung, 2018 heirateten die beiden. Die Scheidung des Paares folgte im Januar 2020.