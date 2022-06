Die Limmatstadt Zürich und die Rhonestadt Genf zählen zu den lebenswertesten Metropolen der Welt.

Während Zürich im diesjährigen Ranking der «Economist»-Gruppe auf Platz drei zu finden ist, belegt Genf den sechsten Platz.

Gegenüber dem Index des «Economist» von 2021 konnten sich Zürich und Genf erneut verbessern.

Im letzten Jahr hatte Zürich Platz sieben belegt, während Genf auf dem achten Rang zu finden war. Beide Städte hatten 2020 bereits einen Sprung nach vorn getan.

Den ersten Platz belegt im jüngsten Ranking die österreichische Hauptstadt Wien. Auf die Hauptstadt von Österreich folgt die dänische Metropole Kopenhagen.

Die beiden kanadischen Städte Calgary und Vancouver haben sich mit den Plätzen vier und fünf zwischen Zürich und Genf geschoben. Das Ranking des «Economist» umfasst 170 Städte weltweit.

Wegen Corona fielen europäische Städte zurück

Die Lebensqualität einer Stadt misst sich an Kriterien wie Stabilität, Gesundheit, Kulturangebot, Umwelt, Erziehung und Infrastruktur, wie es in der Studie «Global Liveability Index 2022» weiter heisst. Im letzten Jahr war die Lebensqualität in europäischen Metropolen wegen der Coronakrise deutlich zurückgefallen.

Deshalb hatte 2021 das weitgehend normale Leben im abgeschotteten Neuseeland Auckland den ersten Platz beschert. Mit der Aufhebung der Corona-Massnahmen rutschten Metropolen in Neuseeland, Australien und China 2022 wieder ab.