Herzogin Meghan hat am Montagabend ihre Fans in New York mit einem Überraschungsbesuch begeistert. Dabei geht die Liebe ihrer Followerinnen bis unter die Haut.

Bei einem exklusiven Vorab-Screening ihrer neuen Netflix-Serie «With Love, Meghan» mischte sich Herzogin Meghan unter ihre Followerinnen und feierte mit ihnen den bevorstehenden Start.

In einem Instagram-Clip, den sie später teilte, filmt sie sich selbst und kündigt an: «Eine grosse Überraschung für die Mädchen, die The Tig und alles andere schon so lange verfolgen». Kurz darauf betritt sie den Raum, um ihre Fans persönlich zu begrüssen – und fragt sie: «Und wie hat euch die Serie gefallen?»

Fans überraschen Herzogin mit Tattoos

Nach vielen Umarmungen und kleinen Geschenken erlebt Herzogin Meghan selbst eine Überraschung: Zwei langjährige Anhängerinnen haben sich den Namen ihrer neuen Lifestyle-Marke «As ever» tätowieren lassen. In ihrer Instagram-Story zeigt Meghan das Foto der Tattoos und betont, wie lange diese Fans sie bereits begleiten.

Nach dem Screening liess Meghan den Abend mit ihren Followerinnen bei einem gemeinsamen Dinner ausklingen – begleitet von «Tignanello», dem toskanischen Rotwein, der einst ihren Blog «The Tig» inspirierte.

Legende: Ursprünglich war der Netflix-Start von «With love, Meghan» für Januar geplant, wurde aber aufgrund der verheerenden Waldbrände in Los Angeles verschoben. Keystone/Tommaso Boddi

Zwischen 2014 und 2017 gab Meghan dort Einblicke in ihr Leben, ihre Reisen, Mode, Kochen und Beauty. Als ihre Beziehung zu Prinz Harry öffentlich wurde und sich die beiden verlobten, gab sie die Seite auf. Die Premiere ihrer neuen Netflix-Serie markiert nun – zehn Jahre nach dem Start ihres Blogs – eine Art Neuanfang.

Prinz Harry und Familie feiert mit

Auch Ehemann Prinz Harry und die gemeinsamen Kinder Lilibet und Archie fiebern mit. In Meghans Instagram-Story ist ein Blumenstrauss mit pinkfarbenem Plakat zu sehen, darauf steht: «Glückwunsch, Mami! Wir lieben deine Show und wir lieben dich», unterzeichnet mit Lili, Archie und Papa.

«With Love, Meghan» läuft ab heute, Dienstag, 4. März 2025, auf Netflix.