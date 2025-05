Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Er kann es einfach nicht lassen. Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, stiehlt bei der Parade zum VE Day in London einmal mehr allen die Show. Während des Festaktes, der an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert, zeigt sich Louis von seiner übermütigen Seite: Auf einem viral gegangenen Clip auf X sieht man ihn, wie er Prinz William vermeintliche Fussel von der Schulter wischt – während dieser in ein Gespräch vertieft ist.

Auf anderen Bildern zupft Louis neugierig an der goldenen Kordel von Williams Uniform. Auch Bruder George bleibt von Louis’ Spässen nicht verschont: Als sich der Elfjährige durchs Haar fährt, ahmt Louis die Bewegung prompt und frech nach.

Auf dem Balkon des Buckingham-Palastes verfolgt die königliche Familie anschliessend die Flugshow der Royal Air Force. Louis ist auch hier ganz in seinem Element: mit lautem Lachen, ausdrucksstarker Mimik und die für ihn typischen Grimassen.

Die besten Grimassen von Prinz Louis

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Prinz Louis belustigt zuerst an der Parade... Bildquelle: Getty Images/Max Mumby. 1 / 6 Legende: Prinz Louis belustigt zuerst an der Parade... Getty Images/Max Mumby

Bild 2 von 6. Bildquelle: Getty Images/Karwai Tang. 2 / 6 Legende: Getty Images/Karwai Tang

Bild 3 von 6. Bildquelle: Getty Images/Samir Hussein. 3 / 6 Legende: Getty Images/Samir Hussein

Bild 4 von 6. .. und dann auf dem royalen Balkon mit seinen typischen Grimassen. Bildquelle: Keystone/Frank Augstein. 4 / 6 Legende: .. und dann auf dem royalen Balkon mit seinen typischen Grimassen. Keystone/Frank Augstein

Bild 5 von 6. Bildquelle: Keystone/Aaron Chown. 5 / 6 Legende: Keystone/Aaron Chown

Bild 6 von 6. Damit entlockt er auch seiner Mutter und seinem Bruder ein Lachen. Bildquelle: Keystone/Aaron Chown. 6 / 6 Legende: Damit entlockt er auch seiner Mutter und seinem Bruder ein Lachen. Keystone/Aaron Chown Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In den sozialen Medien wird Prinz Louis bereits als «Meme-König» der Royal Family gefeiert. Schon bei Queen Elizabeths II. Thronjubiläum 2022 und der Krönung von König Charles III. im Mai 2023 sorgte der Mini-Royal mit seinen Gesichtsausdrücken und Grimassen für Aufmerksamkeit – und für Meme-Material in den sozialen Netzwerken.